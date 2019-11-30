Arka Sokaklar'ın 533. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, bu cuma izleyenlere duygusal ve gerilim dolu anlar yaşattı. Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde, Mesut, teröristlerle çatışmaya girdi ve bir memur şehit düştü. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünün ardından haftaya yayınlanacak olan bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın 533. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, 29 Kasım Cuma akşamı 533. bölümü ile ekranlara geldi. Mesut'un tek başına pusuya düşürmesiyle heyecanın tavan yaptığı dizide "Mesut'a ne oldu?" sorusu izleyenler tarafından merak uyandırdı. İşte, Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serboran kırsalına Mesut önderliğinde düzenlenen operasyonda ekip için işler yaver gitmez. Bir memur şehit olurken diğeri teröristlere esir düşer. İstanbul'da durumu takip eden ekip Mesut için oldukça endişelidir.
Mesut tek başına pusuya düşürülür. Teröristlerle karşı karşıya kalan Mesut tüm gücüyle savaşır. Mesut'a ne oldu?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle