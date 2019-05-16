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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.05.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Son bölümde neler oldu?

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Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar'ın 518. bölümü ile ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Mesut Ceren'i kurtarmak için ölümle burun buruna geldi. Peki, Arka Sokaklar'ın 518. bölümünde başka neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Arka Sokaklar'da bu hafta ekip herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya geldi. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın  519. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

518. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza ve ekibi geçirdikleri kötü ve tehlikeli zamanların ardından herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir.

Uyuşturucudan öldüğü anlaşılan iki gençten biri ise Rıza'nın tanıdıklarının kızıdır. Bu olayın aydınlatılması için herkes seferber olur.
Öte yandan Mesut kendini gene zor bir durumun içinde bulur. Mesut, Ceren'i kaçırmak isteyenlerle karşılaşınca ölümle burun buruna gelir. Fakat öncesinde ekibe haber vermiştir. Arkadaşlarını kurtarmak için hızla yanına giderler.

 

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