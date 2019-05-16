Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar'ın 518. bölümü ile ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Mesut Ceren'i kurtarmak için ölümle burun buruna geldi. Peki, Arka Sokaklar'ın 518. bölümünde başka neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Arka Sokaklar'da bu hafta ekip herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya geldi. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın 519. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
518. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza ve ekibi geçirdikleri kötü ve tehlikeli zamanların ardından herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir.
Uyuşturucudan öldüğü anlaşılan iki gençten biri ise Rıza'nın tanıdıklarının kızıdır. Bu olayın aydınlatılması için herkes seferber olur.
Öte yandan Mesut kendini gene zor bir durumun içinde bulur. Mesut, Ceren'i kaçırmak isteyenlerle karşılaşınca ölümle burun buruna gelir. Fakat öncesinde ekibe haber vermiştir. Arkadaşlarını kurtarmak için hızla yanına giderler.
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