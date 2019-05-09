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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.05.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 518. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

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Arka Sokaklar'ın 518. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar 517. bölümü ile ekranlara geldi. Her bölümü ilgi çeken ve severek izlenen dizinin bu haftaki bölümünde Mesut saldırıya uğradı ve vuruldu. Peki, Arka Sokaklar'ın 517. bölümünde başka neler oldu? Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar...

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu haftaki bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Arka Sokaklar'ın 517. bölümünde, Canan'ın evine bir saldırı düzenlendi ve Mesut'u köşeye sıkıştırdılar.Haberi alan ekip hemen yola çıktı. Pek, Arka Sokaklar'ın 517. bölümünde başka neler oldu? 518. bölüm fragmanı yayınlandı mı?  İşte, merak edilenler...

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

517. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, ihbar aldıkları bir eve gider. Fakat herkes gördükleri karşısında şok olur. Evde buldukları işkence aletleri ve ceset bir seri katili işaret etmektedir. Engin ise kendini tehlikeli bir operasyonun içinde bulur.

Çoban ailesi için işler karışmıştır. Nazike arkasında bir mektup bırakarak evi terk eder. Mektubu bulan çocuklar her yerde Nazike'yi aramaya başlar.

Mesut ve Selin cephesinde ise işler yavaş yavaş düzelmektedir. Mesut, Selin'i dansa kaldırır. Selin öncesinde öfkeli olduğu Mesut'a karşı yumuşamaya başlamıştır. Mesut bu durumdan mutlu olsa da işler onun için yolunda gitmemeye kararlıdır. Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. Fakat bu durumu öncesinde düşünen saldırganlar, ekibin Mesut'a ulaşmaması için farklı yollar dener. Köşeye sıkışan Mesut vurulur. Mesut kurtulacak mı?

 

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