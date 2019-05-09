Arka Sokaklar'ın 518. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar 517. bölümü ile ekranlara geldi. Her bölümü ilgi çeken ve severek izlenen dizinin bu haftaki bölümünde Mesut saldırıya uğradı ve vuruldu. Peki, Arka Sokaklar'ın 517. bölümünde başka neler oldu? Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşananlar...
Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu haftaki bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Arka Sokaklar'ın 517. bölümünde, Canan'ın evine bir saldırı düzenlendi ve Mesut'u köşeye sıkıştırdılar.Haberi alan ekip hemen yola çıktı. Pek, Arka Sokaklar'ın 517. bölümünde başka neler oldu? 518. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler...
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
517. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ekip, ihbar aldıkları bir eve gider. Fakat herkes gördükleri karşısında şok olur. Evde buldukları işkence aletleri ve ceset bir seri katili işaret etmektedir. Engin ise kendini tehlikeli bir operasyonun içinde bulur.
Çoban ailesi için işler karışmıştır. Nazike arkasında bir mektup bırakarak evi terk eder. Mektubu bulan çocuklar her yerde Nazike'yi aramaya başlar.
Mesut ve Selin cephesinde ise işler yavaş yavaş düzelmektedir. Mesut, Selin'i dansa kaldırır. Selin öncesinde öfkeli olduğu Mesut'a karşı yumuşamaya başlamıştır. Mesut bu durumdan mutlu olsa da işler onun için yolunda gitmemeye kararlıdır. Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. Fakat bu durumu öncesinde düşünen saldırganlar, ekibin Mesut'a ulaşmaması için farklı yollar dener. Köşeye sıkışan Mesut vurulur. Mesut kurtulacak mı?
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