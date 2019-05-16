Arka Sokaklar'ın 518. bölüm fragmanı yayınlandı | Mesut ölümle burun buruna
Kanal D ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar'ın 518. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Mesut Ceren'i kurtarmak için ölümle burun buruna gelecek. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin merak edilen 518. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Arka Sokaklar'da bu hafta ekip herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir. İşte, Arka Sokaklar'ın cuma akşamı yayınlanacak olan 518. bölümüne ilişkin bazı detaylar.
518. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Rıza ve ekibi geçirdikleri kötü ve tehlikeli zamanların ardından herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir.
Uyuşturucudan öldüğü anlaşılan iki gençten biri ise Rıza'nın tanıdıklarının kızıdır. Bu olayın aydınlatılması için herkes seferber olur.
Öte yandan Mesut kendini gene zor bir durumun içinde bulur. Mesut, Ceren'i kaçırmak isteyenlerle karşılaşınca ölümle burun buruna gelir. Fakat öncesinde ekibe haber vermiştir. Arkadaşlarını kurtarmak için hızla yanına giderler.
GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?
Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 517. bölümünde şunlar olmuştu;
Ekip, ihbar aldıkları bir eve gider. Fakat herkes gördükleri karşısında şok olur. Evde buldukları işkence aletleri ve ceset bir seri katili işaret etmektedir. Engin ise kendini tehlikeli bir operasyonun içinde bulur.
Çoban ailesi için işler karışmıştır. Nazike arkasında bir mektup bırakarak evi terk eder. Mektubu bulan çocuklar her yerde Nazike'yi aramaya başlar.
Mesut ve Selin cephesinde ise işler yavaş yavaş düzelmektedir. Mesut, Selin'i dansa kaldırır. Selin öncesinde öfkeli olduğu Mesut'a karşı yumuşamaya başlamıştır. Mesut bu durumdan mutlu olsa da işler onun için yolunda gitmemeye kararlıdır. Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. Fakat bu durumu öncesinde düşünen saldırganlar, ekibin Mesut'a ulaşmaması için farklı yollar dener. Köşeye sıkışan Mesut vurulur.
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