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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.05.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın 517. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Son bölümde neler oldu?

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Arka Sokaklar'ın 517. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar 516. bölümü ile yayınlandı. Arka Sokaklar'ın nefes kesen yeni bölümünde Ali, babası Nasuh'un kaçışına yardım etmekten dolayı tutuklandı. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından, Arka Sokaklar hayranları 517. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. peki, Arka Sokaklar'ın 517. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Kanal D'nin, izleyici tarafından severek takip ettiği dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta yine heyecan dolu anlar yaşattı. Arka Sokaklar'ın 3 Mayıs Cuma günü seyirci karşısına çıkan 516. bölümününde savcı ilk olarak Ali ve Rıza Babanın, bu kaçışta parmağı olabileceğinden şüphelenmiştir. Takibe aldıkları Nasuh'un adamına ait telefonun Ali'nin üzerinden çıkması ise, işleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirir. İşte, her bölümü ile izleyiciden tam not almayı başaran Arka Sokaklar'ın 516. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nasuh, geride yaratacağı sıkıntıları düşünmeden hastaneden kaçmıştır. Savcı ilk olarak Ali ve Rıza Babanın, bu kaçışta parmağı olabileceğinden şüphelenmiştir. Takibe aldıkları Nasuh'un adamına ait telefonun Ali'nin üzerinden çıkması ise, işleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirir. Savcı, Ali'yi babası Nasuh'un kaçmasına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklar.

Rıza Baba, Nasuh ile iletişime geçip kaçışının sonuçlarını anlatır. Sevdiği oğlu Ali, onun yüzünden hapse girmektedir. Nasuh'un adalete teslim olması ve oğlu Ali'yi kurtarması için son bir şansı kalmıştır. Yurt dışına kaçmak yerine savcıya teslim olup kaçışın her ayrıntısını anlatması gerekmektedir.
Bu sırada Mesut, Canan'ı koruması olarak görevinin başındadır. Canan'ın kızını fidye için kaçırmak isteyen terör örgütünün lideri Firaz, adamları ile birlikte konağı basarlar. Hem Mesut, hem de anne kız ağır silahların hedefindedir...

 

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