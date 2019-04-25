Arka Sokaklar’a bir ödül daha: “En İyi Dizi”
Kanal D’nin yapımını Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, senaryosunun Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından kaleme alındığı fenomen dizisi Arka Sokaklar, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.
13 sezondur büyük beğeni ile izlenen dizinin çekimleri devam ederken bir yandan da başarısını ödüller ile kutluyor. Arka Sokaklar oyuncuları bu kez Gelişim Üniversitesi 8. Medya Ödülleri için sahnedeydi. “En İyi Dizi” ödülünü dizinin genç oyuncuları Yüsra Geyik, Onur Bay ve yapım koordinatörü Semin Güneş Çolak aldı.
Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de.
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