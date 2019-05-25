Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Selin, küçük bir çocuğa saldıran köpeğe ateş ederek kurtarır; fakat, hayvanseverlerle karşı karşıya kalıyor! Arka Sokaklar son bölümün ardından dizinin hayranları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Arka Sokaklar'ın nefes kesen son bölümün neler yaşandı? İşte son bölümde meydana gelen olaylar
Küçük bir çocuğa köpek saldırır. Selin görür ve olaya müdahale eder. Köpek çocuğu ısırır ve bırakmaz. Selin köpeği yaralamak zorunda kalır. Küçük Eray çok kan kaybeder ve ameliyata alınır. Selin sosyal medya gündemine düşer ve köpeği vurduğu için suçlanır. Her yerde Selin’le ilgili karşıt kampanyalar düzenlenir.
Canay, Tekin’e yeni bir teklifle gelir. Tekin, Arap hayranının doğum gününe davetlidir ve karşılığında yüklü miktarda para alacaktır. Doğum günü kızı, Tekin’e musallat olur. Tekin durumu babasına mesaj göndererek anlatır. Leyla, Tekin’i dans etmeye zorlar. Kızın babası aniden gelir ve Tekin’in kızıyla evlenmesi için baskı yapar.
Arka Sokaklar dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizde olacak.
Mahalleye dadanan sapık Aykut, küçük çocuk Emir’i arabasına alır ve barakaya götürür. Çocuğu istismar etmeye niyetlenmiştir. Mahalleden bir kadın çocuğu götürdüğünü görür ve çocuğun annesine haber verir. Polisler gelir ve barakayı bulur. Emir kurtarılır. Hüsnü, Aykut’u barakada bir güzel döver. Aykut halk tarafından linç edilmekten zor kurtulur.
Sema ve Yeliz birlikte kalmaktadır. Sema sevgilisi Muhittin’le uyuşturucu işi yapmaktadır. Muhittin, mafya tetikçisi Haydar ve adamı tarafından öldürülür. Adamlar eve gelip Sema’yı da öldürür. Engin ve ekibi Yeliz’i takip ederek adamlara ulaşır. Başlarındaki kişiyi tespit etmeye çalışırlar. Engin’in narkotik müdürü olması, Rıza Baba ve ekibiyle rakip olmasına sebep olmuştur. Bu olayı çözmek için iki ekipte canla başla çalışır.
Mesut'un yeğeninin yaptığı kazadan sonra kızın tahlillerinde uyuşturucuya rastlanır. Uyuşturucu tacirlerinin egemenliğine son vermek isteyen ekip ile Engin Müdürün ekibi operasyonlarda karşı karşıya gelirler. İki tarafında amacı uyuşturucu baronunu yakalamaktır. İlk operasyonda ekibimiz, Engin Müdürün ekibinin önüne geçerek önemli başarıya imza atarlar. Sonraki operasyonda Bahar gizli görevle barona ulaşmayı başarır; fakat, polis olduğu deşifre olur. Ekibimiz yetiştiği halde adam Bahar'ı esir alır. Bahar'ın götürüldüğü yerde Engin Müdürün ekibi operasyon için hazır durumdadır. Engin Müdür, Bahar'ı gördüğünde şaşırır. Bahar'ın hayatı tehlikededir..
Selin, çocuğa saldıran bir köpeği silahıyla yaralar. Çocuğu kurtarmak için yaptığı bu hamle başına dert açar. Hayvanseverler sosyal medya izledikleri bu olay sonrasında Selin'e karşı kampanya başlatır. Ekip, köpeği tedavi eden veterinerden aldıkları köpek dövüşü bilgisi ile işin peşine düşer. Selin'i aklayacak olan bu durum için köpek dövüşü yapan kişilerin yakalanması gerekmektedir...
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