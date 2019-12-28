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Haber Giriş: 28.12.2019 - 14:43,Son Güncelleme:/

Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz, tek parça izle

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Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz, tek parça izle

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde heyecan doruktaydı. Dizinin son bölümünde ekip Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz, tek parça izleme imkanı

Arka Sokaklar'ın 536. Bölümde ekip, Kurye'nin rehin tuttuğu Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor.

Kurye yavaş yavaş köşeye sıkışıyor. Ekibin operasyonları ile sokaklardaki hükmünü kaybeden Kurye bir numaralı adamı Bülent ile de anlaşmazlık içine giriyor. Bülent'e artık ihtiyacı olmadığını görüyor ve onu vuruyor. Bu anlara da Zeliş tanık oluyor. Zeliş, Kurye'den kaçmak için kendisini odaya kilitliyor ve babası Hüsnü'yü arıyor. Hüsnü ve ekip Zeliş'in kaldığı zor durum yüzünden elleri kolları bağlı olarak çaresizce çırpınıyor. Kurye'nin, Zeliş'e zarar vermeden kurtarılması için plan yapan ekip beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

Hakan, eskort Dilek ile yaşadığı ilişki yüzünden açığa alınıyor. Ekibin kendisine yüz çevirdiğini düşünen Hakan yalnız hayatına geri dönüyor. Evine giden ekip onun kötü hayatına şahit oluyorlar.

Mesut, Selin'in Dr. Mehmet ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık triplerine giriyor. Bu davranışları Selin'in kendisinden uzaklaşmasına neden oluyor.

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