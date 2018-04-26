Arka Sokaklar dizisinin Hale'si Ezgi Baylar kimdir?
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar ekibine dahil oldu. Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar’ın 481'inci bölümünde yer alacak. Hale isimli bir mankeni canlandıracak olan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar dizisinde çalıştığı ajansın kötü işlere karışmasının ardından polisle iş birliği yaparak ajansı çökertecek. Peki Ezgi Baylar kimdir?
Ezgi Baylar, 1983 yılında doğdu. Lisans etğimini Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde tamamladı. 2014 yılında Sunuculuğunu Öykü Serter‘in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez‘in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmaya katıldı. 2015 yılında da benzer bir formattaki “İşte Benim Stilim” yarışmasına katıldı. Öykü Serter‘in yaptığı bu yarışmada Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Ayşenur Balcı, Çiğdem Çelik, Emel Özkızıltaş, Ezgi Baylar, Ezgi Ünal, Gizem Güler, Gülnihal Candan, Gülşah Yılmaz, Maria Surina, Nazlı Hamarat, Nazlı Sultan Yayla, Özden Cerrahoğlu, Tuğçe Ergişi ile yarıştı. İşte Benim Stilim'in en iddiali isimlerinden biri olan Ezgi Baylar, kayınvalidesinin 18 bin liralık çanta taktığını söyleyince eleştirilerin hedefi olmuştu. Yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Güle Güle Oturun isimli programın sunuculuğunu üstlendi.
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