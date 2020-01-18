Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hüsnü'nün kararı ne olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı cuma akşamı ekranlara gelen son bölümün ardından yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına uzun süredir ekibin başına dert olan Kurye'nin Hüsnü'yü kaçırması damga vuracak. Ekip Hüsnü'yü kurtarmaya gelince, Hüsnü bir seçim yapmak zorunda kalacak. Peki, Arka Sokaklar'ın 539. yeni bölümünde neler olacak? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanına dair ipuçları.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 17 Ocak Cuma akşamı heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Arka Sokaklar'ın son bölümü sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hüsnü'nün önemli karar vermesi heyecanlandırıcı gelişmeler arasında. Peki, Hüsnü kurtulacak mı? İşte, Arka Sokaklar'ın 539. bölümünde yaşanacaklar...
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kurye, Hüsnü'yü kaçırıyor. Hüsnü kendini zor bir kararın ortasında buluyor!
Ekibin peşinde olduğu Kurye bu sefer Hüsnü'yü kaçırıyor. Rehin alınan Hüsnü hızlı bir hamle ile kurtulmanın eşiğine gelse de Kurye tarafından alt ediliyor. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen ekip, Kurye'nin tuzağına düşünce Hüsnü bir seçim yapmak zorunda kalıyor!
Diğer taraftan Tekin, Zeliha'ya olan öfkesini bastıramıyor!
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