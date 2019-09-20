Arka Sokaklar 523. yeni bölümü yine heyecan dolu! Son bölümde neler yaşanmıştı?
Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler dikkatleri üzerine çekti. Her bölümde ayrı bir aksiyonun yaşandığı Arka Sokaklar'da 523. bölüm fragmanı dizinin yeni bölümü öncesi bazı olayların göstergesi oldu. İşte, Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, bu akşam yaşanacak olan aksiyonu bir kez daha gündeme getirdi. İşte, heyecan dolu bir bölümün ekrana geleceği Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacak olayların özeti;
Nikah dairesi önünde silahlı çatışma yaşanır. Gelin Sema’yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarır. Damat ve kızın babası yaşamını yitirir. Ekibimiz Melih’in peşine düşer. Melih, arkadaşı Ayhan’ın yanında saklanmıştır. Melih, Sema’yı öldürmek için tekrar gelecektir. Ekibimiz Sema’yı korumak için plan yapar. Salih’in ağır yaralanmasından sonra Savcı Ceyda, Engin’i yanına çağırır ve detaylı sorular sorar. Ceyda ekibimizi fazlasıyla zorlayacağa benziyordur.
Cemal dahil olduğu özel ekibimize ayak uydurmaya çalışmaktadır. Rıza Baba’ya layık olmak için canla başla mücadele eder. Mesut’un işlettiği "Gazi’nin Yeri"ni artık Seray işletecektir. Selin, bunu duyunca biraz bozulur; ama, belli etmemeye çalışır.
Marketçi İhsan öldürülmüştür. Mahalleli, göçmenlerden şüphelenmektedir. İhsan’ın yanında en son Amina isimli göçmen kız görülmüştür. Amina yanında Abdül isimli arkadaşıyla kaçarken görüntülenir. Herkes Amina’nın İhsan’ın paralarını çalıp kaçtığını düşünür. Mahalleli ayaklanmıştır. İşin aslı beklenmedik şekildedir.
Başkomiser Necdet ve yardımcısı Ezgi, Bahri’nin mekanında tertibat almıştır. Yasadışı bahis çetesi çökertilmeye çalışılır. Adamlar Necdet’in küçük kızı Ceren’i kaçırırlar. Ezgi de, Rıza Baba’nın ekibine katılır ve küçük kızı bulmaya çalışırlar. Ezgi’nin korkusuz tavrı Rıza Baba’nın dikkatini çeker.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.
Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.
Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.
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