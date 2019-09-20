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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.09.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 523. yeni bölümü yine heyecan dolu! Son bölümde neler yaşanmıştı?

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Arka Sokaklar 523. yeni bölümü yine heyecan dolu! Son bölümde neler yaşanmıştı?

Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler dikkatleri üzerine çekti. Her bölümde ayrı bir aksiyonun yaşandığı Arka Sokaklar'da 523. bölüm fragmanı dizinin yeni bölümü öncesi bazı olayların göstergesi oldu. İşte, Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, bu akşam yaşanacak olan aksiyonu bir kez daha gündeme getirdi. İşte, heyecan dolu bir bölümün ekrana geleceği Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacak olayların özeti;

Nikah dairesi önünde silahlı çatışma yaşanır. Gelin Sema’yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarır. Damat ve kızın babası yaşamını yitirir. Ekibimiz Melih’in peşine düşer. Melih, arkadaşı Ayhan’ın yanında saklanmıştır. Melih, Sema’yı öldürmek için tekrar gelecektir. Ekibimiz Sema’yı korumak için plan yapar. Salih’in ağır yaralanmasından sonra Savcı Ceyda, Engin’i yanına çağırır ve detaylı sorular sorar. Ceyda ekibimizi fazlasıyla zorlayacağa benziyordur.

Cemal dahil olduğu özel ekibimize ayak uydurmaya çalışmaktadır. Rıza Baba’ya layık olmak için canla başla mücadele eder. Mesut’un işlettiği "Gazi’nin Yeri"ni artık Seray işletecektir. Selin, bunu duyunca biraz bozulur; ama, belli etmemeye çalışır.

Marketçi İhsan öldürülmüştür. Mahalleli, göçmenlerden şüphelenmektedir. İhsan’ın yanında en son Amina isimli göçmen kız görülmüştür. Amina yanında Abdül isimli arkadaşıyla kaçarken görüntülenir. Herkes Amina’nın İhsan’ın paralarını çalıp kaçtığını düşünür. Mahalleli ayaklanmıştır. İşin aslı beklenmedik şekildedir.

Başkomiser Necdet ve yardımcısı Ezgi, Bahri’nin mekanında tertibat almıştır. Yasadışı bahis çetesi çökertilmeye çalışılır. Adamlar Necdet’in küçük kızı Ceren’i kaçırırlar. Ezgi de, Rıza Baba’nın ekibine katılır ve küçük kızı bulmaya çalışırlar. Ezgi’nin korkusuz tavrı Rıza Baba’nın dikkatini çeker.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir. 

Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.

Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.

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