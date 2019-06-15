Arka Sokaklar 521. son bölümü ile sezon finali yaptı! Mesut öldü mü?
Arka Sokaklar 521. son bölümü ile yürekleri dağladı. Sezon finali yaparak yeni sezona kadar ekranlara ara veren Arka Sokaklar, 521. son bölümünde Volkan'ın şehit olmasıyla yürekleri dağladı. Salih'in Mesut'a saldırı anları ise akıllara Mesut öldü mü sorusunu getirdi. İşte, Arka Sokaklar 521. son bölümü ve detaylı bilgiler
Arka Sokaklar son bölümü ile sezon finaline girdi. Volkan'ın şehit olmasının etkisini üzerinden atamayan ekip, bu kez Mesut'un vurulması şokunu yaşadı. Peki, Arka Sokaklar son bölümünde Mesut öldü mü? İşte, son bölümün tamamı ve bazı bilgiler
Uyuşturucu baronu Nejat, gençleri intihara sürükleyen hapın satışını büyük ölçüde engelleyen ekibimizi hedefine alır. Rıza Baba ve Engin Müdürün ekibi de boş durmaz Nejat ile bağlantılı kişilere operasyonlar düzenler. Nejat köşeye sıkışmıştır. Saklandığı villanın da belirlenmesi ile uyuşturucu labaratuvarda saklanmaya başlar. Adamlarından birinin hatası yüzünden ekibimizle karşı karşıya kalır. Çatışma esnasında kaçmayı başaran Nejat'ın peşine Volkan komiser düşer. Gözden kaybettiği sırada Nejat, Volkan'ı vurur. Olay yerine gelen ekibimiz Volkanı hemen hastaneye kaldırır. Ameliyatta hayata tutunamayan Volkan şehit olur
SON BÖLÜMDEN BAZI DETAYLAR
Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat’ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan’ı vurur. Volkan’ın hayati durumu tehlikededir. Nejat’ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih’in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.
Tekin Amerika’da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin’e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.
Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin’den alır ve dayılarına teslime der. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan’la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin’i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle