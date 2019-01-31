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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 503. bölüm fragmanında Aylin kaza geçiriyor

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Arka Sokaklar 503. bölüm fragmanında Aylin kaza geçiriyor

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 503. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aylin, suçluyu yakalamak için arabasını durdurmaya çalışır; fakat, araç durmayarak Aylin'e çarpar. Hastaneye kaldırılan Aylin'e, Hakan kötü bir haber verir. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar dizisinin 503. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hamile olan Aylin, kaza geçiriyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Vücuduna kalbi tetikleyen iğne zerk edilen Engin hastaneye kaldırılır. Doktor Nazım, Engin’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Herkes Engin’in hayatından endişelidir.

Hüsnü’nün yeni aşkı Meryem'in annesi Meziyet, kocası İhsan’ı evden kovmuştur. İhsan, hala eve dönmemiştir. Meziyet, Hüsnü’den kocasını bulmasını ister.

Suriyeli Fatima yüksek bir yerden düşmüş ve ölmüştür. Kocası 70 yaşında bir adamdır. Kamuran kızı yaşlı adama satmıştır. Bilgileri Fatima’nın kardeşi Selman vermiştir. Kamuran suçlamaları reddeder. Bahar gizli göreve gider ve Kamuran’ın sattığı kızların arasına karışır. Kamuran, Bahar’dan şüphelenmiştir.

Terörist Yücel ve Tarık, kamyon dolu mühimmatla çarşıya gider ve terör eylemi yapacaklardır. Ekibimiz istihbarat almıştır ve olay yerine giderler. Yücel ve Tarık, terör eylemini hayata geçirirse birçok can kaybı olacaktır.

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