Arka Sokaklar 503. bölüm fragmanında Aylin kaza geçiriyor
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 503. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aylin, suçluyu yakalamak için arabasını durdurmaya çalışır; fakat, araç durmayarak Aylin'e çarpar. Hastaneye kaldırılan Aylin'e, Hakan kötü bir haber verir. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 503. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hamile olan Aylin, kaza geçiriyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Vücuduna kalbi tetikleyen iğne zerk edilen Engin hastaneye kaldırılır. Doktor Nazım, Engin’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Herkes Engin’in hayatından endişelidir.
Hüsnü’nün yeni aşkı Meryem'in annesi Meziyet, kocası İhsan’ı evden kovmuştur. İhsan, hala eve dönmemiştir. Meziyet, Hüsnü’den kocasını bulmasını ister.
Suriyeli Fatima yüksek bir yerden düşmüş ve ölmüştür. Kocası 70 yaşında bir adamdır. Kamuran kızı yaşlı adama satmıştır. Bilgileri Fatima’nın kardeşi Selman vermiştir. Kamuran suçlamaları reddeder. Bahar gizli göreve gider ve Kamuran’ın sattığı kızların arasına karışır. Kamuran, Bahar’dan şüphelenmiştir.
Terörist Yücel ve Tarık, kamyon dolu mühimmatla çarşıya gider ve terör eylemi yapacaklardır. Ekibimiz istihbarat almıştır ve olay yerine giderler. Yücel ve Tarık, terör eylemini hayata geçirirse birçok can kaybı olacaktır.
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