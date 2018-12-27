Arka Sokaklar 501. bölüm fragmanında Aylin zor görev peşinde!
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 501. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nizam, Hakan’ın kurtulması için para istemektedir. Ekip parayı götürmeye karar verir. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hakan'ın özel görevde açığa çıkması tüm ekibi ayağa kaldırır. Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber olurken, Aylin tek başına harekete geçer. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Nizam, Hakan’ın kurtulması için para istemektedir. Ekip parayı götürmeye karar verir. Aylin parayı kendisi götürmek ister. Ekiptekiler mecburen razı gelir. Aylin tarif edilen şekilde tekneye biner. Ekiptekiler de müşteri gibi gözlem halindedir. Aylin haber getiren çaycı kılığındaki adamla birlikte denize atlar. Artık Aylin’e ulaşmak daha da zorlaşacaktır.
Hüsnü ve Meryem iyice yakınlaşmıştır. Birlikte keyifli bir gün geçirirler. Hüsnü yeni yıl için Meryem’i evine çağırır. Evdekilerin bu davete tepkisi ne olacaktır? Bankaya Taylan isimli biri müşteri gibi girmiştir ve herkesin eve gitmesini bekledikten sonra kasalara ulaşır. Güvenlik bankayı açtığı zaman Taylan’la karşılaşır. Taylan güvenliği öldürür. Kendi de yaralanmıştır. Olay yerine Ekrem Karaca da gelir. Mesut’un eski istihbarattan tanıdığı biridir. Mesut’la birbirlerinden hoşlanmazlar. Kasada çalınan evrakta eski istihbaratçılar ve ailelerinin isimleri yazmaktadır. Mesut’un ve yakınlarının başı büyük derttedir.
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