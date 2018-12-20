Arka Sokaklar 500. bölüm fragmanında Hakan deşifre oluyor
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 500. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde gizli görevdeki Hakan deşifre oluyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 500. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut ve Selin düğün hazırlıkları yaparken, Hüsnü Çoban ise özel hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Hakan ise tehlikeli bir durumun tam göbeğine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hüsnülerin mahallesine Meryem isimli bir kadın taşınır. Zeliha ve Tekin, Meryem’den hiç hoşlanmamıştır. Meryem’i, babalarını baştan çıkarmaya çalışan bir tehlike olarak görmektedirler. Nazike, Hüsnü ve Meryem’i yakıştırır ve arayı bulmaya çalışır.
Rıza’nın göreve iade yazısı gelmiştir. Artık mesleğine dönebilecektir. Arif Müdür, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştur. Yerine de Engin Müdür atanmıştır.
Selin ve Mesut evlilik hazırlıklarına başlamıştır. Mesut sürekli arıza çıkarır ve önüne gelenle kavga etmeye başlar. Selin gelinlik bakarken Mesut da damatlık provası yapar. Ancak bu sefer de terziyle ters düşer.
Adem madde bağımlısıdır ve uyuşturucu krizine girdiği anda karısı Kamile’yi acımasızca döver. Kamile komşuların şikayetiyle hastaneye kaldırılır. Doktor Ebru hastanede yeni çalışmaya başlamıştır ve Kamile’yle kendisi ilgilenir. Adem beklenmedik şekilde yaşamını yitirir. Ona eskiden uyuşturucu temin eden Şaban’a ulaşılır. Şaban, Adem’e uyuşturucuyu Nizam’ın temin ettiğini söyler. Hakan Şaban’la birlikte Nizam’ın yanına gitmeye hazırlanır. Emniyetten aldıkları parayla uyuşturucu takası yapacaklardır. Hakan’ın hayatı ciddi şekilde tehlikededir.
Elif isimli ressam, evinde ölü bulunur. Ekibimiz katili bulmak için bütün ipuçlarını değerlendirir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle