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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
20.12.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 500. bölüm fragmanında Hakan deşifre oluyor

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Arka Sokaklar 500. bölüm fragmanında Hakan deşifre oluyor

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 500. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde gizli görevdeki Hakan deşifre oluyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar dizisinin 500. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut ve Selin düğün hazırlıkları yaparken, Hüsnü Çoban ise özel hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Hakan ise tehlikeli bir durumun tam göbeğine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hüsnülerin mahallesine Meryem isimli bir kadın taşınır. Zeliha ve Tekin, Meryem’den hiç hoşlanmamıştır. Meryem’i, babalarını baştan çıkarmaya çalışan bir tehlike olarak görmektedirler. Nazike, Hüsnü ve Meryem’i yakıştırır ve arayı bulmaya çalışır.

Rıza’nın göreve iade yazısı gelmiştir. Artık mesleğine dönebilecektir. Arif Müdür, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştur. Yerine de Engin Müdür atanmıştır.

Selin ve Mesut evlilik hazırlıklarına başlamıştır. Mesut sürekli arıza çıkarır ve önüne gelenle kavga etmeye başlar. Selin gelinlik bakarken Mesut da damatlık provası yapar. Ancak bu sefer de terziyle ters düşer.

Adem madde bağımlısıdır ve uyuşturucu krizine girdiği anda karısı Kamile’yi acımasızca döver. Kamile komşuların şikayetiyle hastaneye kaldırılır. Doktor Ebru hastanede yeni çalışmaya başlamıştır ve Kamile’yle kendisi ilgilenir. Adem beklenmedik şekilde yaşamını yitirir. Ona eskiden uyuşturucu temin eden Şaban’a ulaşılır. Şaban, Adem’e uyuşturucuyu Nizam’ın temin ettiğini söyler. Hakan Şaban’la birlikte Nizam’ın yanına gitmeye hazırlanır. Emniyetten aldıkları parayla uyuşturucu takası yapacaklardır. Hakan’ın hayatı ciddi şekilde tehlikededir.

Elif isimli ressam, evinde ölü bulunur. Ekibimiz katili bulmak için bütün ipuçlarını değerlendirir.

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