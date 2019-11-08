Arif V 216 oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?
Arif V 216 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İnsan gibi yaşamak isteyen robot 216 ve Arif’in maceralarını anlatan Arif V 216 filmi 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Arif V 216 oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi Arif V 216’nın başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur paylaşıyor. Zeki Müren, Pervin Toker, Filiz Akın, Cüneyt Akın, Ayhan Işık, Sadri Alışık ve Ajda Pekkan gibi jönlerin canlandırıldığı Arif V 216, nostaljik sahneleriyle vizyona girdiği tarihte uzun süre konuşulmuştu.
ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?
Arif ve 216 filmi İstanbul'un farklı ilçelerinde; Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz'da çekildi.
ARİF V 216 KONUSU
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
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