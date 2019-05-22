Arda öldü mü? Gözler Leke dizisinin yeni bölüm fragmanında
Leke dizisi 21 Mayıs Salı akşamı 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Cem’in sorgulamalarıyla başa çıkamayan Yasemin ayrılık kararı aldı. Finale ise beklenmedik ziyaret damga vurdu. Aniden evinde bulduğu Arda’nın para teklifi karşısında kendini kaybeden genç kadın, tüm dengeleri alt üst edecek bir şey yaptı. Peki, Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Leke dizisi nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Arda ve Cem arasında tansiyonun yükseldiği Leke’nin son bölüm finali ise şok etkisi yarattı. Yasemin’in itmesi sonucu kafasını çarpan Arda’nın akıbeti merak ediliyor. Peki, Arda’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Leke'nin 6. Bölümünde Arda’nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşti. Arda ve Yasemin karşı karşıya geldi. Arda, Cem’in yanında tekne gecesinde Yasemin'le tanıştıklarını söyledi. Bu sırada mali şube şirkete baskın yaptı. Serbest bırakılan Yasemin, apar topar uzaklaştı. Cem, Yasemin'in arkasında gitse de olayları öğrenemedi. Arda'nın Yasemin'le yaşadığı olayları anlatması Cem'in sinir krizi geçirmesine neden oldu. Cem, durumu toparlamaya çalışır ve Yasemin'den özür diledi.
Bir diğer taraftan Şirin'in Yasemin'e para getirmesi tansiyonu iyice yükseltti. Şirin'in yüzünden Cem'i kaybettiğini düşüne Yasemin, Şirin'in getirdiği parayı yüzüne fırlatıp Şirin'i evden kovdu. Tüm kötü olaylara rağmen Yasemin ve Cem romantik bir yemekte buluştu. Serpil’in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto’yla yaptığı konuşmayı duydu Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil’den Yasemin’in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulundu. Arda, Yasemin’in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret etti. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.
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