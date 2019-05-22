Arda öldü mü? Gözler Leke dizisinin yeni bölüm fragmanında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriArda öldü mü? Gözler Leke dizisinin yeni bölüm fragmanında
GeriTelevizyon Arda öldü mü? Gözler Leke dizisinin yeni bölüm fragmanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.05.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Arda öldü mü? Gözler Leke dizisinin yeni bölüm fragmanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arda öldü mü? Gözler Leke dizisinin yeni bölüm fragmanında

Leke dizisi 21 Mayıs Salı akşamı 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Cem’in sorgulamalarıyla başa çıkamayan Yasemin ayrılık kararı aldı. Finale ise beklenmedik ziyaret damga vurdu. Aniden evinde bulduğu Arda’nın para teklifi karşısında kendini kaybeden genç kadın, tüm dengeleri alt üst edecek bir şey yaptı. Peki, Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Leke dizisi nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Arda ve Cem arasında tansiyonun yükseldiği Leke’nin son bölüm finali ise şok etkisi yarattı. Yasemin’in itmesi sonucu kafasını çarpan Arda’nın akıbeti merak ediliyor. Peki, Arda’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Leke'nin 6. Bölümünde  Arda’nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşti. Arda ve Yasemin karşı karşıya geldi. Arda, Cem’in yanında tekne gecesinde Yasemin'le tanıştıklarını söyledi. Bu sırada mali şube şirkete baskın yaptı. Serbest bırakılan Yasemin, apar topar uzaklaştı. Cem, Yasemin'in arkasında gitse de olayları öğrenemedi. Arda'nın Yasemin'le yaşadığı olayları anlatması Cem'in sinir krizi geçirmesine neden oldu. Cem, durumu toparlamaya çalışır ve Yasemin'den özür diledi.

Bir diğer taraftan Şirin'in Yasemin'e para getirmesi tansiyonu iyice yükseltti. Şirin'in yüzünden Cem'i kaybettiğini düşüne Yasemin, Şirin'in getirdiği parayı yüzüne fırlatıp Şirin'i evden kovdu. Tüm kötü olaylara rağmen Yasemin ve Cem romantik bir yemekte buluştu. Serpil’in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto’yla yaptığı konuşmayı duydu Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil’den Yasemin’in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulundu. Arda, Yasemin’in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret etti. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Kızı Amerika'dan geldi!
İkinci nikah!
Plan yapmıyoruz