Annesiyle çektiği videolar çok konuşulmuştu: Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?
Enis Arıkan, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada kendi bireysel paylaşımlarının yanı sıra annesi Selma Hanım’la da pek çok video çeken Enis Arıkan, takipçilerini oldukça eğlendiriyor. Peki, Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?
Jet Sosyete dizisindeki Tony karakteriyle hafızalara kazınan Enis Arıkan, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli reklam çalışmalarıyla beraber Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatro'da görev aldı ve ardından peş peşe dizi projeleri geldi. Dizilerin yanı sıra sosyal medyadan skeç tadında videolar paylaşan Enis Arıkan’ın özellikle annesiyle çektiği videolara beğeni ve yorum yağıyor.
Selma Hanım, Enis Arıkan ile yakın arkadaş olan Ezgi Mola'nın Maide'nin Altın Günü filminde de rol aldı. Enis Arıkan, Bergüzar Korel’le birlikte denize giren annesi Selma Hanım’ın fotoğraflarını medyada yer alması üzerine esprili bir paylaşım yapmıştı. Haberin görüntüsünü hesabından paylaşan Arıkan; “Annemin benden meşhur olması canımı sıkıyor artık” notunu düştü.
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