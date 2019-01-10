Anne özlemi herkesi gözyaşlarına boğdu…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Nilgün Hanım'ın anne özlemi herkesi duygulandırdı.
Nilgün Hanım annesine olan özlemini anlatırken stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğuldu. Reyhan Hanım ve Nilgün Hanım kayınvalideler odasında 'annem' şarkısını söyleyince duygusal anlar yaşandı. Annesini çok özlediğini ve ona çok düşkün olduğunu belirten Nilgün Hanım, gelinlere "Annelerinizin ve kayınvalidelerinizin kıymetini bilin" diyerek nasihatte bulundu. Nilgün Hanım, annesini kaybettikleri günü gözyaşları içinde anlatırken, gelinler ve kayınvalideler gözyaşlarını tutamadı. İşte kayınvalidelerin anne hasreti!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle