Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Anıl’ın bilinmeyenleri
Survivor’ı bu haftaki eleme adaylarından biri de Anıl Berk Baki oldu. Eleme potasına giren yarışmacı, arkadaşlarına sitemde bulundu. Anıl Berk Baki’nin Survivor’daki macerasının devam edip etmeyeceğini halk oylaması belirleyecek. Peki Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında?
Yarışmaya başlamadan önce pek çok isim gibi Anıl Berk Baki’de iddialı bir tavır sergilemişti. İddiasını “Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir." sözleriyle ortaya koyan Anıl Berk Baki, 26 galibiyet, 29 mağlubiyetle başarı sıralamasında 12. sırada yer alıyor. İşte gerek açıklamaları gerekse performansıyla dikkat çeken Anıl Berk Baki’nin hayatına ilişkin detaylar!
Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Anıl Berk Baki, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünde tamamladı. Henüz 6 yaşındayken yelken sporuna başladı. Milli takımda sözleşmeli olarak yer alan Anıl Berk Baki, Türkiye’nin en büyük şirketinin kaptanlığını yapıyor. Crossfit ile ilgileniyor. Eğitmenliğini yapıyor. Atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgilenmiş.
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