Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli?
Anıl Berk Baki kimdir? sorusu, Survivor izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Survivor 2018 Gönüllüler Takımında yer alan Anıl Berk Baki hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette yapmaya devam ediyor. Anıl Berk Baki, güçlü fiziği ve başarılı performansı ile yarışmanın bu sezon favorilerinden biri. Peki Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında?
Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken seyircilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Anıl Berk Baki oldu. Güçlü fiziği ve atletik yapısı ile hemen dikkatleri üzerine çeken Anıl Berk Baki'nin özel hayatına dair merak ettikleri konuları araştıran vatandaşlar, bu konuda meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte Survivor 2018'in genç ve hırslı yarışmacısı Anıl Berk Baki hakkında merak edilenler...
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, Türkiye'nin en köklü okullarından olan Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise eğitiminin ardından üniversite için Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'ne kayıt yaptıran Baki, buradan da başarılı ile mezun olarak diploma almıştır. Küçüklüğünden beri ilgilendiği yelken sporunda daha da ileriye giden Anıl Berk Baki, bu alanda profesyonelleşmiş ve Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.
Milli Yelkenci olan Anıl Berk aynı zamanda bir dayanıklılık sporu olan Crossfit ile de uğraşmaktadır. Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenen Anıl Berk Baki, aslen Trabzon kökenlidir. Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Anıl Berk Baki, Gönüllüler takımında mücadele etmekte ve şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir.
Survivor puan durumu tablosunda 49 puanla 12. sırada bulunan Anıl Berk Baki, 4 hafta boyunca toplam 19 oyunda yer almıştır. İlk hafta 0.84 metre koşarken bu performansı ilerleyen haftalarda düşüşe geçmiştir.
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