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Televizyon
13.12.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Altay Türk süper kahraman

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Altay Türk süper kahraman

YAPIMCI Bülent Turgut, ilk Türk süper kahraman karakterini yaratmak için kolları sıvadı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Turgut’un sahibi olduğu T World Entertainment and Productions şirketinin hazırladığı proje kapsamında “Altay” adlı bir dizi çekilecek.

İlk bölümü “Lost”, “Prison Break”, “Grey’s Anatomy” gibi ünlü dizilerin yönetmeni Bobby Roth yönetecek. “Altay”ın lansmanı, 2020’de Cannes’da düzenlenecek MIPTV Fuarı’nda yapılacak.

 

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