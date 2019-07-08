Ali Ronay kimdir?
The Taste Türkiye’nin jüri üyelerinden biri olan Ali Ronay, yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ali Ronay, aynı zamanda Türk Mutfağı’nın dünyaya tanıtılması amacıyla yaptığı çalışmalarıyla bilinen bir isim. Peki, Ali Ronay kimdir?
Hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip olan Ali Ronay, Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, çalıştığı mutfağa kendi imzasını atmıştır. Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nden mezun oldu. Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getirdi.
Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.
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