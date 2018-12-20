Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmi olan Ali Baba ve 7 Cüceler, 2015 kasım ayında vizyona girmişti. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Ali Baba ve 7 Cüceler, zaman zaman tv izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği 4. film olma özelliğindeki Ali Baba ve 7 Cüceler'de seyirciyi yine ilginç bir hikaye bekliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'a Zafer Algöz, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin, Çetin Altay, Irina Ivkina eşlik ediyor.
Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu:
Ali Şenay ve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak cüceler tasarlayıp satan iki "iş adamıdır." İç pazardaki girişimlerinde başarısız olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadüf bir yanlış anlaşılma sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un adamlarına bulaşan Şenay ve İlber, kendilerini kedi-fare oyununu andıran bir insan avının göbeğinde bulurlar! Karşılarına çıkan Tayanç Pakça, Veronika ve Kenan Memedov gibi nev-i şahsına münhasır karakterlerle maceraları da renklenecektir...
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