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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Aile Şerefi nerede ve kaç yılında çekildi? Aile Şerefi oyuncuları kimdir?

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Aile Şerefi nerede ve kaç yılında çekildi? Aile Şerefi oyuncuları kimdir?

Aile Şerefi filmi, Türk sinemasının önemli yapımları arasında yer bulmaktadır. Televizyon ekranlarında belirli zamanlarda izleyicilerle buluşan Aile Şerefi nerede ve kaç yılında çekildiği ile sorgulanıyor. Peki, Aile Şerefi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Münir Özkul, Adile Naşit, Itır Esen gibi isimlerin yer aldığı Aile Şerefi oyuncuları hakkında bazı bilgiler

Aile Şerefi oyuncuları arasında Türk sinemasından çok önemli isimler yer alıyor. Rıza ve Emine'nin mutlu yuvasının, kızlarının evlenerek kendi evlerine yerleşmesiyle birlikte ekonomik zorluğa girdiği filmde duygusal anlar izleyiciyle buluşuyor. Peki, Aile Şerefi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Aile Şerefi nerede ve kaç yılında çekildi sorusunun cevabı

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın önemli yapıtlarından birisi olan Aile Şerefi filmi, 1976 yılında çekildi. Aile Şerefi filminin belirli sahneleri Kumburgaz'da, belirli sahneleri ise Kadıköy'de çekilmiştir. Filmin bazı sahneleri ise Kısıklı ve Bulgurlu'da yer almaktadır.

AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI KİMDİR?

Aile Şerefi oyuncuları arasında Münir Özkul ve Adile Naşit başrolleri paylaşmaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekildedir;

OyuncuRol
Münir ÖzkulRıza
Adile NaşitEmine
Şevket AltuğZihni
Mahmut HekimoğluSelim
Mahmut CevherHasan
Ayşen GrudaAyşe
Eriş AkmanOktay
Itır EsenZeynep
Muhip ArcımanFehmi Bey
Ahmet SezerelMurat (Genç)
Yücel DağdevirenMurat (Çocuk)
Cengiz NezirMustafa
Betül AşçıoğluAlev
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