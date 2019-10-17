Aile Şerefi nerede ve kaç yılında çekildi? Aile Şerefi oyuncuları kimdir?
Aile Şerefi filmi, Türk sinemasının önemli yapımları arasında yer bulmaktadır. Televizyon ekranlarında belirli zamanlarda izleyicilerle buluşan Aile Şerefi nerede ve kaç yılında çekildiği ile sorgulanıyor. Peki, Aile Şerefi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Münir Özkul, Adile Naşit, Itır Esen gibi isimlerin yer aldığı Aile Şerefi oyuncuları hakkında bazı bilgiler
Aile Şerefi oyuncuları arasında Türk sinemasından çok önemli isimler yer alıyor. Rıza ve Emine'nin mutlu yuvasının, kızlarının evlenerek kendi evlerine yerleşmesiyle birlikte ekonomik zorluğa girdiği filmde duygusal anlar izleyiciyle buluşuyor. Peki, Aile Şerefi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Aile Şerefi nerede ve kaç yılında çekildi sorusunun cevabı
AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Yeşilçam'ın önemli yapıtlarından birisi olan Aile Şerefi filmi, 1976 yılında çekildi. Aile Şerefi filminin belirli sahneleri Kumburgaz'da, belirli sahneleri ise Kadıköy'de çekilmiştir. Filmin bazı sahneleri ise Kısıklı ve Bulgurlu'da yer almaktadır.
AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI KİMDİR?
Aile Şerefi oyuncuları arasında Münir Özkul ve Adile Naşit başrolleri paylaşmaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekildedir;
|Oyuncu
|Rol
|Münir Özkul
|Rıza
|Adile Naşit
|Emine
|Şevket Altuğ
|Zihni
|Mahmut Hekimoğlu
|Selim
|Mahmut Cevher
|Hasan
|Ayşen Gruda
|Ayşe
|Eriş Akman
|Oktay
|Itır Esen
|Zeynep
|Muhip Arcıman
|Fehmi Bey
|Ahmet Sezerel
|Murat (Genç)
|Yücel Dağdeviren
|Murat (Çocuk)
|Cengiz Nezir
|Mustafa
|Betül Aşçıoğlu
|Alev
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