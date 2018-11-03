Ağlama Anne 5. bölüm fragmanında Hasan, Alev'e duvar örüyor
Ağlama Anne dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ağlama Anne dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olay Adnan ve Özlem ilişkisini tamamen kopma noktasına taşır. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olay Adnan ve Özlem ilişkisini tamamen kopma noktasına taşır. Adnan, Özlem'in Alya'yı görmesine dahi izin vermeyecektir. Ayrıca Alya'nın derdine düşen Adnan, Zeynep'i unutmuştur. Bu durum Adnan'ın başına gelenlerden haberi olmayan Damla'yı öfkelendirir. Alev ise Zeynep'e gerçeği söyleme peşindedir. Ama Zeynep'in kendini asla kabullenmeyeceğini anlar. Tam dağılmıştır ki Özlem'in, Zeynep'in başına sardığı olay patlar. Alev, bunu kızına yapanlardan intikam almaya kararlıdır.
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