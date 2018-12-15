Ağlama Anne 11. bölüm fragmanında Zeynep'in anıları tuzla buz oluyor
Ağlama Anne dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz olur. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ağlama Anne dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşınır. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz olur. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşınır. Ama bu Alev ile aralarındaki ipleri daha da gerer. Adnan'ın Alev'in evine sık sık gelip gitmesi Ali Osman'ın huzurunu kaçırır ve Alev'i sıkıştırınca geçmişin kapıları aralanır. Neler yaşanmıştır 18 yıl boyunca... Alev kızından neden vazgeçmiştir... Damla Zeynep'in annesi olmayı nasıl öğrenmiştir... Herkesin aklını kurcalayan sorular cevaplarını bulacak mıdır.
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