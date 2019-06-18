Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ayşe'nin yalanı nasıl son bulacak?
Kanal D ekranlarında yaz aylarında renkli konusu ve oyuncu kadrosu ile fırtına estiren Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan dizinin yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in evlilik kararı damga vurdu. Peki, Ayşe'nin yalanı nasıl son bulacak? Afilli Aşk'ın 2. bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler...
Romantik komedi kategorisi ile izleyenlerin ilgisini toplayan Afili Aşk, macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Afilli Aşk'ın 2. bölümünde Kerem kendi oyununu kurmaya karar verecek. Öte yandan, Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidecek. İşte, sevilen dizi Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanından ilk kareler...
2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ayşe’nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiler. Aile meclisi kurulur ve karar verilir. Ayşe ve Kerem evlenecektir.
Bu olaylardan sonradan haberi olan Kerem ise kendini aklama derdine düşer ama oğlunun çapkınlıklarından bıkıp usanmış olan babasını ikna edemez. Kerem bu işten kurtulmak için her yolu deneyecektir.
Kerem kendi oyununu kurmaya karar verir. İsteme gecesi üst üste gelen sürprizler ise herkesi şok edecektir. Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidiyor, işler iyice karışıyor! Ayşe'nin oyununu fark eden Kerem'den ise beklenmedik bir hamle geliyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında olaylar bir anda yön değiştiriyor! Kerem, Ayşe'den gelen evlilik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Ayşe'nin amacını fark ettikten sonra ise karşı atağa geçen Kerem, bu defa ondan geri kalmıyor. Ayşe'yi evlilikten vazgeçirmek için farklı bir yöntem uyguluyor. Peki Ayşe, Kerem'in bu hamleleri karşısında nasıl bir önlem alacak?
Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'nin evlenmesi için ilk adımı atıyor ancak işler onun planladığı gibi gitmiyor.
Kerem ve Ayşe'yi bundan sonra neler bekliyor? İkili arasında nasıl bir etkileşim olacak?
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