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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.06.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ayşe'nin yalanı nasıl son bulacak?

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Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Ayşe'nin yalanı nasıl son bulacak?

Kanal D ekranlarında yaz aylarında renkli konusu ve oyuncu kadrosu ile fırtına estiren Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan dizinin yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in evlilik kararı damga vurdu. Peki, Ayşe'nin yalanı nasıl son bulacak? Afilli Aşk'ın 2. bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler...

Romantik komedi kategorisi ile izleyenlerin ilgisini toplayan Afili Aşk, macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Afilli Aşk'ın 2. bölümünde Kerem kendi oyununu kurmaya karar verecek. Öte yandan, Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidecek. İşte, sevilen dizi Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanından ilk kareler...

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ayşe’nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiler. Aile meclisi kurulur ve karar verilir. Ayşe ve Kerem evlenecektir.
Bu olaylardan sonradan haberi olan Kerem ise kendini aklama derdine düşer ama oğlunun çapkınlıklarından bıkıp usanmış olan babasını ikna edemez. Kerem bu işten kurtulmak için her yolu deneyecektir.

Kerem kendi oyununu kurmaya karar verir. İsteme gecesi üst üste gelen sürprizler ise herkesi şok edecektir. Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidiyor, işler iyice karışıyor! Ayşe'nin oyununu fark eden Kerem'den ise beklenmedik bir hamle geliyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında olaylar bir anda yön değiştiriyor! Kerem, Ayşe'den gelen evlilik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Ayşe'nin amacını fark ettikten sonra ise karşı atağa geçen Kerem, bu defa ondan geri kalmıyor. Ayşe'yi evlilikten vazgeçirmek için farklı bir yöntem uyguluyor. Peki Ayşe, Kerem'in bu hamleleri karşısında nasıl bir önlem alacak?

Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'nin evlenmesi için ilk adımı atıyor ancak işler onun planladığı gibi gitmiyor.

Kerem ve Ayşe'yi bundan sonra neler bekliyor? İkili arasında nasıl bir etkileşim olacak?

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