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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.07.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Afilli Aşk 6. bölümünde Ayşe ve Kerem köşeye sıkışıyor | İşte yeni bölüm fragmanı

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Afilli Aşk 6. bölümünde Ayşe ve Kerem köşeye sıkışıyor | İşte yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Afilli Aşk dizisinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyenlere keyifli anlar yaşatan dizinin yeni bölüm fragmanında, Ayşe ve Kerem'in evlilik oyunu yüzünden köşeye sıkışması damga vurdu. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, dizinin 6. bölümünden kareler.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan'ın yazdığı Afilli Aşk'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Afilli Aşk'ın 17 Temmuz Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan bölümünde, Ceyda, Ayşe'yi Kerem'den ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlayacak. Ceyda'nın eline geçen ses kaydı yüzünden Ayşe ve Kerem zor duruma düşüyor. İşte, Afiili Aşk'ın yeni bölümünde dair merak edilenler.

AFİLLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 17 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında tansiyon önce yükseliyor! İkili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaşıyor! Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başlıyor! Ayşe ve Kerem, tüm zorluklara rağmen birbirleri için şans dilerken, beklenmedik bir yakınlaşma yaşanıyor.

Ceyda'nın Ayşe'nin ses kaydını bulmasıyla Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor. Ceyda, Ayşe'yi Kerem'den ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlıyor. İkiliyi şantajla kavga etmeye zorluyor! Bu durumdan hoşlanmayan Ayşe ve Kerem ise bir plan yapıyor fakat yaptıkları plan düşündükleri gibi gitmiyor! Ayşe ve Kerem, Ceyda'dan kurtulabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 5. Bölümde Kerem ve Ayşe'nin ihanet haberleriyle karışan ortalık henüz durulmuşken Ceyda'dan gelen hamle her şeyi berbat eder!

Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanan yeni bölümde magazincilerin yakın markajında olan Kerem ve Ayşe, çıkan haberleri unutturmak için mutluluk pozları vermeye başlar. Ortalık durulana kadar ise başlarına gelmeyen kalmaz. Ayşe'nin büyük ağabeyi Rıza, Sabri'yi döver ve hapse girer. Bunun üzerine duruma Muhsin Bey el atar ancak bu iş öyle kolay çözülmez. Son çare olarak Ayşe, Sabri'yle konuşur ve şikayetini geri çekmesi konusunda onu ikna eder.

Tam her şey yoluna girdi derken Ceyda, oyunlarına bir yenisini daha ekler... Ancak bu defa elinde çok önemli bir ses kaydı vardır... Peki Kerem ve Ayşe, bu ses kaydını dinledikten sonra nasıl bir önlem alacak?

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