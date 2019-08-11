Afilli Aşk 10 bölüm fragmanından görüntüler.. Kerem matematik hocasını görünce çıldırıyor!
Ekranlarda fırtına estiren Afilli Aşk'ın merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü ile birbirinden renkli anlara sahne olan Afilli Aşk 10. bölümünde, Kerem sınava hazırlanan Ayşe için matematik hocası arayışına girecek. Fakat Kerem için işler hiç de beklediği gibi gitmeyecek. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
Baş rollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı, her çarşamba izleyenleri ekrana kilitleyen Afilli Aşk'ta macera kaldığı yerden devam ediyor. Seyredenlerin sabırsızlıkla beklediği dizinin bu haftaki bölümünde, evlilik oyunu ile yola çıkan Ayşe ve Kerem adım adım birbirlerine karşı ilgi duymaya başlayacak. Öte yandan, Ayşe için matematik hocası bulan Kerem'in gireceği kıskançlık krizleri renkli görüntülere sahne olacak. İşte, Afilli Aşk 10 bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
AFİLLİ AŞK'IN 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!
Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!
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