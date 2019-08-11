Afilli Aşk 10 bölüm fragmanından görüntüler.. Kerem matematik hocasını görünce çıldırıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAfilli Aşk 10 bölüm fragmanından görüntüler.. Kerem matematik hocasını görünce çıldırıyor!
GeriTelevizyon Afilli Aşk 10 bölüm fragmanından görüntüler.. Kerem matematik hocasını görünce çıldırıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
11.08.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Afilli Aşk 10 bölüm fragmanından görüntüler.. Kerem matematik hocasını görünce çıldırıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afilli Aşk 10 bölüm fragmanından görüntüler.. Kerem matematik hocasını görünce çıldırıyor!

Ekranlarda fırtına estiren Afilli Aşk'ın merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü ile birbirinden renkli anlara sahne olan Afilli Aşk 10. bölümünde, Kerem sınava hazırlanan Ayşe için matematik hocası arayışına girecek. Fakat Kerem için işler hiç de beklediği gibi gitmeyecek. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

Baş rollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı, her çarşamba izleyenleri ekrana kilitleyen Afilli Aşk'ta macera kaldığı yerden devam ediyor. Seyredenlerin sabırsızlıkla beklediği dizinin bu haftaki bölümünde, evlilik oyunu ile yola çıkan Ayşe ve Kerem adım adım birbirlerine karşı ilgi duymaya başlayacak. Öte yandan, Ayşe için matematik hocası bulan Kerem'in gireceği kıskançlık krizleri renkli görüntülere sahne olacak. İşte, Afilli Aşk 10 bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

AFİLLİ AŞK'IN 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!

Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Konserveler Neslihan'dan!
Babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim
Bora Bora'ya gittiler!
Tuba Büyüküstün sahile indi