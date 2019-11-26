Afili Aşk'ın yeni bölümünde sahte evliği bir kişi daha öğreniyor! İşte Afili Aşk'ın 24. bölüm fragmanları
Kanal D ekranlarında yaz aylarından beri ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ın bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan 24. bölüm fragmanına, Ayşe ve Kerem'in sahte evliliğini bir kişinin daha öğrenmesi damga vurdu. Peki, evlilik oyununu kim öğrendi? Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk 24. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Afili Aşk, 27 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerini ekran başına toplayacak. Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde, Ayşe ve Kerem sevgililiğinin ilk günlerini dolu dolu geçirecek. Ancak ikilinin keyifli giden günlerini Yelda'dan gelen telefon bozacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanları.
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.
Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?
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