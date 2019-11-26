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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın yeni bölümünde sahte evliği bir kişi daha öğreniyor! İşte Afili Aşk'ın 24. bölüm fragmanları

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Afili Aşk'ın yeni bölümünde sahte evliği bir kişi daha öğreniyor! İşte Afili Aşk'ın 24. bölüm fragmanları

Kanal D ekranlarında yaz aylarından beri ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ın bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan 24. bölüm fragmanına, Ayşe ve Kerem'in sahte evliliğini bir kişinin daha öğrenmesi damga vurdu. Peki, evlilik oyununu kim öğrendi? Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk 24. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Afili Aşk, 27 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerini ekran başına toplayacak. Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde, Ayşe ve Kerem sevgililiğinin ilk günlerini dolu dolu geçirecek. Ancak ikilinin keyifli giden günlerini Yelda'dan gelen telefon bozacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanları.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

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