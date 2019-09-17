Afili Aşk'ın yeni bölümünde Ayşe ve Kerem arasında kriz! Afili Aşk 14. bölüm fragmanı yayınlandı
Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına toplayan Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı izleyenlere buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın 18 Eylül'de ekranlara gelecek olan bölümünde, Muhsin Bey duyduğu gerçekler karşısında kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılacak. Ayşe ve Kerem arasında ise, kıskançlık krizi yaşanacak. İşte, Afili Aşk'ın 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
Yaz aylarının ev çok izlenen dizisi Afili Aşk, Kerem ve Ayşe arasında yaşanan yeni maceralarla izleyenleri bu hafta da güldürecek. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, Muammer Hoca'nın Ayşe ve Kerem evliliğinin sahte olmasını söylemesiyle, Muhsin Bey tüm gerçekleri öğrenmişti. Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde ise, şirkete güzel ve disiplinli bir denetmen, Kerem ve Ayşe arasında yeni problemlerin doğmasına neden olacak. Kerem'i kıskanan Ayşe, gizlice şirkete gelecek. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk 14. bölüm özeti...
AFİLİ AŞK 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin’in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.
Kerem ve Ayşe olayın üzüntüsü ve pişmanlığını yaşar. Muhsin uyandığında ise büyük korkulu bir bekleyiş başlar. Kerem ve Ayşe bunun hesabını Muhsin’e nasıl verecektir?
Oynadıkları oyunun sonuçlarıyla yüzleşebilecekler midir?
Modamu’da ise dengeler değişmeye başlar. Yeni ortaklar şirkete güzel ve disiplinli bir denetmen yollarlar. Kerem’le yan yana çalışacak olan kadın hem şirkette hem de Kerem ve Ayşe arasında krizlere sebep olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle