Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta 19. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Afili Aşk'ın son bölümündeki heyecanlı anlar sonrası, dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, Afili Aşk'ın yeni bölümü ile ilgili detaylar.
Sevilen dizi Afili Aşk, 23 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Afili Aşk'ın son bölümünde, Kerem ve Ayşe baş başa romantik bir akşam yemeğine çıktı ve aşkın fitili ateşlendi. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20. bölümde neler olacak? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe’yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir?
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