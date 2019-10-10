Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta 17. bölümüyle ekranlara geldi. Afili Aşk'ın merakla beklenen bölümünde Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başladı. Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıktı. Heyecanlı bölüm sonrası Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
İlgiyle izlenen Afili Aşk 9 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Afili Aşk'ın yayınlanan son bölüme Ayşe ve Kerem boşanacak mı? sorusu damga vurdu. Peki, Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu? 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Muhsin ve Yelda'yı boşanmaktan vazgeçirmek için Ayşe ve Kerem yeni bir plan yapıyor. Bu plana göre, onları romantik bir ortamda yalnız bırakarak eski aşk dolu günlere döndürmeleri gerekiyor. Kerem ve Ayşe bunun hazırlığını yaparken ise yaşadıkları aksilik sonucu ikisi baş başa kalıyor.
Öte yandan Ceyda amacına ulaşıyor ve Kerem'le Ayşe boşanma konusunda karar veriyor. Boşanmak üzere hakim karşısına çıkan ikiliyi neler bekliyor?
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta 17. bölümüyle ekranlara geldi. Afili Aşk'ın merakla beklenen bölümünde Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başladı. Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıktı. Heyecanlı bölüm sonrası Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Muhsin’in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe’yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin’i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar. Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar. Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.
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