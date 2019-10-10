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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
Haber Giriş: 10.10.2019 - 00:02, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?

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Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta 17. bölümüyle ekranlara geldi. Afili Aşk'ın merakla beklenen bölümünde Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başladı. Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıktı. Heyecanlı bölüm sonrası Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

İlgiyle izlenen Afili Aşk 9 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Afili Aşk'ın yayınlanan son bölüme Ayşe ve Kerem boşanacak mı? sorusu damga vurdu. Peki, Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu? 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhsin ve Yelda'yı boşanmaktan vazgeçirmek için Ayşe ve Kerem yeni bir plan yapıyor. Bu plana göre, onları romantik bir ortamda yalnız bırakarak eski aşk dolu günlere döndürmeleri gerekiyor. Kerem ve Ayşe bunun hazırlığını yaparken ise yaşadıkları aksilik sonucu ikisi baş başa kalıyor.

Öte yandan Ceyda amacına ulaşıyor ve Kerem'le Ayşe boşanma konusunda karar veriyor. Boşanmak üzere hakim karşısına çıkan ikiliyi neler bekliyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta 17. bölümüyle ekranlara geldi. Afili Aşk'ın merakla beklenen bölümünde Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başladı. Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıktı. Heyecanlı bölüm sonrası Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Muhsin’in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe’yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin’i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar. Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar. Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.

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