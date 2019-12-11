Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 27. bölüm fragmanı

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk, 11 Aralık akşamı sevenlerinin karşısına heyecan dolu bir bölümle çıktı. Afili Aşk'ın son bölümünde kıskançlık krizine giren Ayşe Kerem'i takip etti. Sevilen dizisinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ta haftaya Kerem ve Ayşe arasında liste savaşı başlayacak. İşte, Afili Aşk yeni bölümün ayrıntıları

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında arkadaşının bekarlığa veda partisi yüzünden Ayşe'yle arası bozulan Kerem için işler daha da karışık bir hal almaya başlıyor. Arkadaşı tarafından esir alınan Volkan, Kerem'den onu kurtarmasını istiyor. Ayşe'yle birlikte Volkan'ın yanına giden Kerem, tüm bu olanların suçlusu olarak arkadaşını görüyor ve kendini aklıyor. Ancak bu gelişmeler yaşanırken Mete'nin nişanlısı yüzük atıyor ve Ayşe'yle bir araya geliyor. Ayşe'ye verdiği liste ise olayların akışını tamamen değiştiriyor. Bundan sonra Kerem'in adımlarına karşılık, Ayşe de yeni planlar yapmaya başlıyor. İkili arasında liste krizi baş gösteriyor!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan ve Kerem eski bir arkadaşlarının bekarlığa veda partisine katılıyor. Ancak bunun için sevgililerinden onay almaları gerekiyor. Ayşe ve Gonca buna izin vermeyeceği için onlara yalan söylemek durumunda kalıyorlar. Kerem, Ayşe'ye tüm gece Volkan'la çalışacağını söylüyor. Ancak Gonca durumu sezip, Ayşe'yi uyarıyor. İkisi bir olup Kerem'in bekarlığa veda partisine gittiğini düşüyor ve baskına gidiyorlar. Peki suç üstü yakalanan Kerem ve Volkan nasıl bir açıklama yapacak? Ayşe, bu duruma ne tepki gösterecek?