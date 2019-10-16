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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında ve nereli?

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Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un kim olduğu merak konusu oluyor. Afili Aşk'ta 'Kerem Yiğiter' karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un yaşını, kariyerini ve özel yaşantısını merak eden hayranları, oyuncu hakkında merak ettikleri soruları internette araştırıyor. Peki, Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir?

Dağ filmi serisi ile tanınan oyuncu Çağlar Ertuğrul, şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren Afili Aşk'ta canlandırdığı karakterle adından söz ettiriyor. İşte, başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul hakkında merak edilen tüm detaylar...

5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer almıştır. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etmiştir. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıkmıştır.

Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer almıştır. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynamaktadır. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi olmuştur.

Çağlar Ertuğrul şimdilerde ise Afili Aşk adlı dizide rol almaktadır.

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