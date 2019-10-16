Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in kim olduğu merak konusu oluyor. Afili Aşk'ta 'Ayşe Özkayalı' karakterine hayat veren Burcu Özberk'in yaşını, kariyerini ve özel yaşantısını merak eden hayranları, oyuncu hakkında merak ettikleri soruları internette araştırıyor. Peki, Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir?
Güzel oyuncu Burcu Özberk, şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren Afili Aşk'ta canlandırdığı karakterle adından söz ettiriyor. İşte, güzel ve başarılı oyuncu Burcu Özberk hakkında merak edilen tüm detaylar...
Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır.
2019'da yayın hayatına başlayan Afili Aşk'ta Ayşe Özkayalı karakterine hayat vermektedir.
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