Afili Aşk'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk'ın 20. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde birbirlerinin ilk aşkları olduklarını bir türlü itiraf edemeyen Ayşe ve Kerem'in ne yapacağı merak konusu oldu. İşte, Afili Aşk 20. bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları yayınlanan ve başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk'ın, 30 Ekim'de ekranlara gelecek 20. bölümü yine heyecan dolu olacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölümüne dair bilgi...
Afili Aşk'ın yeni bölümünde;
Birbirlerinin ilk aşkları olduklarını bir türlü itiraf edemeyen ikili bir çıkış yolu arıyor! Fakat iki taraf için de işler düşündükleri kadar kolay olmuyor! Sonunda Ayşe Kerem'e durumu açıklamaya çalışıyor fakat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar ediyor! Ayşe ve Kerem birbirlerine açılacak mı?
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