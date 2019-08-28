Afili Aşk'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşan Afili Aşk'ın son bölümü yine eğlenceli anlara sahne olu. Afili Aşk'ın 11. bölümüne damga vuran Kerem ve Ayşe arasındaki defter sırrı, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümde neler olacağı konusundaki merakları arttırdı. Peki, Afili Aşk'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, Kanal D iddialı dizisi Afili Aşk çarşamba akşamı 11. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Ayşe ve Kerem arasında buzlar erirken erirken, kötü niyetli olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri değiştirdi. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, diziyle ilgili bilgiler.
Afili Aşk'ın 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ‘’Sakın Aşık Olma’’yı kim için söylemiştir? Kerem kendi dahil tüm seçeneklerin peşinde iz sürerken kim olduğunu bulabilecek midir?
Ayşe ise, hayatının teklifi ile karşı karşıyadır. Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe’nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem’in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe’nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe’nin yanında bulur. Ayşe, Kerem’in bu hallerini içten içe onu korumak istemesine bağlar. Aradaki buzlar eriyor gibi gözükürken geçmişten gelen ve hiçbir kötü niyeti olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri alt üst edecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle