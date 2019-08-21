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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.08.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

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Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk'ın 10. bölümü izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Afili Aşk'ın yayınlanan son bölümünde, Ayşe için eve gelen matematik hocası Kerem'i kıskançlık krizlerine soktu. Heyecan dolu bir bölümün ardından, Afili Aşk hayranları haftaya yayınlanacak olan 11. bölüm fragmanıyla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Afili Aşk dizisinin yeni bölümü 21 Ağustos Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluştu. Afili Aşk'ın 10. bölümünde Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlaması ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gitmesi damga vurdu. Peki, Afili Aşk'ın 10. bölümünde başka neler oldu? Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.

Afili Aşk'ın 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

AFİLİ AŞK'IN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? 

Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.

Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem’i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz.

Kerem Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddenin anlamını öğrenebilecek midir?

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