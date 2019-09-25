Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 15. bölüm özeti
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk, çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyenleri yine ekran başına topladı. Yeni bölümleri ile ekranlarda fırtına estiren Afili Aşk'ın yayınlanan son bölümüne, Ayşe ve Kerem'in evlilik oyununu bitirme yönünde karar vermeleri damga vurdu. Heyecanlı bir bölüm sonrası, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı Afili Aşk 25 Eylül Çarşamba akşamı 15. bölümü ile ekranlara geldi. Afili Aşk'ın son bölümünde yaşanan olaylarla, izleyiciler, "Ayşe ve Kerem boşanacak mı?" sorusunu merakla beklemeye başladı. Peki, Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Afili Aşk'ın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüme dair merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AFİLİ AŞK'IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Muhsin Bey'in isteği üzerine tüm aile kampa gider! Kerem ve Ayşe aynı çadırda kalır!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında genç çifti sürpriz bir yakınlaşma daha bekliyor. Muhsin Bey, ailecek kampa gitmeye karar veriyor. Onun kararına ise kimse karşı gelmek istemediği için tüm aile gidiyor. Kerem ve Ayşe ise aynı çadırda kalmak zorunda kalıyor. İkili ister istemez yakınlaşıyor. Ancak bu defa iki taraf da halinden memnuna benziyor.
Volkan için tehlike alarmları çalmaya başlıyor! Evlilik yakın!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan bir anda kendini evlilik yolunda buluyor! Olan bitenler karşısında şaşkınlık yaşayan Volkan, Kerem ve Ayşe'den yardım istiyor. Öte yandan Muhsin'in hafızası bir anda yerine geliyor ve olay günü yaşananları hatırlamaya başlıyor. Peki Muhsin, bu evliliğin sahte olduğunu öğrenecek mi? Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor.
Ayşe ise artık bu oyunu sonlandırmak istediğini Kerem'e söylüyor... Peki Kerem bu işe ne diyecek? Kabul edip, Ayşe ile yollarını ayıracak mı yoksa sahte evlilik gerçeğe mi dönüşecek?
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