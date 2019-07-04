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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.07.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe'nin arasına kıskançlık giriyor!

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Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe'nin arasına kıskançlık giriyor!

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Kanal D ekranlarının iddialı yaz dizisi Afili Aşk'ın 3 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişti. Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini başka bir sürprizin içerisinde buldu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları...

Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyice karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.

Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?

Afili Aşk yeni bölümüyle çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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