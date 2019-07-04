Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe'nin arasına kıskançlık giriyor!
Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Kanal D ekranlarının iddialı yaz dizisi Afili Aşk'ın 3 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişti. Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini başka bir sürprizin içerisinde buldu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları...
Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyice karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.
Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?
Afili Aşk yeni bölümüyle çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
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