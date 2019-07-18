Afili Aşk son bölümde sürpriz yakınlaşma
Afili Aşk dizisinin 6. bölümü 17 Temmuz Çarşamba günü izleyicilerle buluştu. Kerem ve Ayşe arasındaki sürpriz yakınlaşmanın damga vurduğu Afili Aşk son bölümünün ardından yeni fragman heyecanı da arttı. İkili arasındaki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor.
Afili Aşk'ın 17 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Ayşe ve Kerem arasında tansiyon yükseldi. İkili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaştı. Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başladı. Ayşe ve Kerem, tüm zorluklara rağmen birbirleri için şans dilerken, beklenmedik bir yakınlaşma yaşandı.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit etti. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini istedi. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başladı Bu yakınlaşma anları onları da şaşırttı.
Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verdi. Kerem, Ceyda'yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçti. Ancak bu iş hiç de kolay olmadı. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst etti.
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