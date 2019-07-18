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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Afili Aşk son bölümde sürpriz yakınlaşma

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Afili Aşk son bölümde sürpriz yakınlaşma

Afili Aşk dizisinin 6. bölümü 17 Temmuz Çarşamba günü izleyicilerle buluştu. Kerem ve Ayşe arasındaki sürpriz yakınlaşmanın damga vurduğu Afili Aşk son bölümünün ardından yeni fragman heyecanı da arttı. İkili arasındaki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor.

Afili Aşk'ın 17 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Ayşe ve Kerem arasında tansiyon yükseldi. İkili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaştı. Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başladı. Ayşe ve Kerem, tüm zorluklara rağmen birbirleri için şans dilerken, beklenmedik bir yakınlaşma yaşandı. 

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit etti. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini istedi. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başladı Bu yakınlaşma anları onları da şaşırttı.

Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verdi. Kerem, Ceyda'yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçti. Ancak bu iş hiç de kolay olmadı. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst etti.

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