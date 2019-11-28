Afili Aşk son bölüm kesintisiz izle – Afili Aşk 24. Bölüm tam hali
Afili Aşk 24. Bölümde Kerem ve Ayşe aşkı bu defa da Melahat anne engeline takıldı ve ikili zor bir sınavdan daha geçti. Afili Aşk son bölümde Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verdi ve gerçeği öğrendi. Son bölüm gelişmelerini kaçıranlar Afili Aşk son bölümün tam halini kesintisiz izlemek istiyor. Afili Aşk son bölüm tam hali haberimizde…
Afili Aşk'ın yayınlanan son bölümünde yine eğlenceli ve olaylı sahneler iç içeydi. Aileleri yüzünden zor anlar yaşayan Kerem ve Ayşe, yayınlanan son bölümde zorlu sınavlardan geçti. İki aile arasındaki meseleyi merak eden Kenan, bir hamle atarak gerçeği öğrendi. Özellikle son bölüm finalini kaçıranlar Afili Aşk son bölüm kesintisiz izlemenin peşinde.
Sahneleriyle hem güldüren hem de şaşırtan Afilli Aşk son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Afili Aşk 24. bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk 27 Kasım Çarşamba yayınlanan 24. bölümde Yelda, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini Melahat'a söyler. Bu durumu öğrenen Melahat, adeta Ayşe'nin başında nöbet tutar. Kerem'le onları bir araya getirmemek için hiç yalnız bırakmaz. Kerem ise Ayşe'yi görebilmek için her yolu dener.
Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?
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