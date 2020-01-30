Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 31. bölüm tam ve kesintisiz izle

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın 31. son bölümünün ardından diziseverlerin araştırmaları yoğunluk kazandı. 29 Ocak'ta ekranlara gelen bölümü kaçıran vatandaşlar, sevilen diziyi internetten izlemek için haberimizden yararlanabilir...

Kanal D erkanlarında severek izlenen Afili Aşk'ta bu hafta;

Mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanır. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranır. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar.

Ayşe’nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakır. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine girerler. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam eder. Ayşe de boş durmaz kendi yöntemleriyle karşılık verir. Kerem'e inat kendisini istemeye gelmek isteyen gizemli talebine evet der. Ancak Ayşe'nin hiç hesaba katmadığı bir şey olur.