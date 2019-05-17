Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı
Kanal D’nin yeni dizisi 'Afili Aşk', yakında başlıyor! Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk’ın ilk tanıtımı yayınlandı, oyuncu kadrosu da Kanal D'nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. İşte, renkli görüntüleriyle dikkat çeken Afili Aşk dizisinin kadrosuna ilişkin bilgiler...
Tanıtımda diziyle aynı adı taşıyan ve şimdiden dillerden düşmeyen Afili Aşk şarkısı kullanıldı.İki başrol oyuncusunun gelin ve damadı canlandırdığı tanıtım, ekrana gelir gelmez büyük beğeni topladı. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in hayranları başta olmak üzere ‘afili tanıtım’ı beğenenler, sosyal medyada yüzlerce yorum yaptı.
İşte Afili Aşk’ın kadrosu!
Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizide diğer rolleri, Altan Erkekli (Muhsin), Neşe Baykent (Yelda), Ozan Dağgez (Samet), Asena Tuğal (Hülya), Serkay Tütüncü (Volkan), Benian Dönmez (Melahat), Taner Rumeli (Rıza), Beril Pozam (Nazmiye), Hira Su Yıldız (Buse), Uğur Uzunel (Erkut), Güzide Arslan (Gonca), Umutcan Ütebay (Sabri), Yılmaz Kunt (Berk) ve Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda) paylaşacak.
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