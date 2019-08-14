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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Afili Aşk dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

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Afili Aşk dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Afili Aşk dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Ekran macerasında 9 haftayı geride bırakan Afili Aşk, en son 7 Ağustos Çarşamba günü izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Afili Aşk bu haftaki yayın akışında neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kurban Bayramı nedeniyle pek çok dizi ve program yakın akışına ara verdi, bu dizilerden biri de Afili Aşk oldu. Yayına başladığı ilk günden bu yana eğlenceli sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Afili Aşk’ın 10. Bölümü 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak. İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!

Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!

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