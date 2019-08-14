Afili Aşk dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Afili Aşk dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Ekran macerasında 9 haftayı geride bırakan Afili Aşk, en son 7 Ağustos Çarşamba günü izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Afili Aşk bu haftaki yayın akışında neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı nedeniyle pek çok dizi ve program yakın akışına ara verdi, bu dizilerden biri de Afili Aşk oldu. Yayına başladığı ilk günden bu yana eğlenceli sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Afili Aşk’ın 10. Bölümü 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak. İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!
Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!
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