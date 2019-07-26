Afili Aşk 7. son bölümü sonrası 8. bölüm fragmanı yayında!
Afili Aşk 7. son bölümünün ardından 8. bölüm fragmanı ile yine heyecan dolu anları izleyicilerle buluşturacak. Kerem ile Ayşe arasında yaşanan yakınlaşma, git gide etkisini arttırmaya başlamıştır. Afilli Aşk son bölümünde Ceyda'nın evinde ses kaydı almak isteyen Ayşe için işler ters gitmiştir. Peki, Afilli Aşk 8. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, son bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Afili Aşk yeni bölüm fragmanı, yine birbirinden ilginç olayların izleyicilerle buluşmaya hazırlandığının göstergesi oldu. Son bölümde yaşanan olayların ardından birçok vatandaş, Afili Aşk yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte, Kerem ile Ayşe'nin atılacağı yeni maceraların göstergesi olan Afili Aşk 8. bölüm fragmanı
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ses kaydını almak isterken yakalanan Ayşe, çok zor durumu düşer. Ceyda’nın ise Kerem ve Ayşe için büyük bir sürprizi vardır. Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalır. Ayşe için tek sorun ise bu olmayacaktır.
Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alır.
Tüm bunlar yetmez gibi Ayşe’nin evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile Kerem ve Ayşe bambaşka bir krizin içine düşer. İkili dışardan gelen tehlikelere karşı büyük bir sınavla karşı karşıya kalırken asıl büyük sınavı ise kendi içlerinde yaşayacaktır.
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