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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Afili Aşk 5. bölüm fragmanında sırlar ortaya çıkıyor!

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Afili Aşk 5. bölüm fragmanında sırlar ortaya çıkıyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem, Ayşe'nin tüm sırlarını öğreniyor. İşbirliği yapan Kerem ve Ayşe için işler iyice karmakarışık bir hale bürünmeye başlıyor. Kıskançlık durumunun da yaşandığı Afili Aşk 5. bölüm fragmanında Ayşe, durumu farklı bir boyuta taşıyor. İşte, Kanal D ekranlarının her hafta ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 5. bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Afili Aşk 5. bölümünde işler boyut değiştirmeye devam ediyor. Kerem'in ağzından çıkan sözler, Ayşe için bir nevi ölüm fermanı niteliği taşıyor. Eve kilitlenen Ayşe, kendisini Yelda ile karşı karşıya buluyor. İşte, Afili Aşk 5. bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

AFİLLİ AŞK'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyicene karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.

Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar. Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe’nin ailesinde geçirecektir.
Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir. Ayşe ise, hayatını yoluna koyma derdindedir. Modamu’da çalışmaya başlayan Ayşe, başına geleceklerden habersizdir.

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