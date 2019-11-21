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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Afili Aşk 23. bölüm tam izle | Afili Aşk son bölüm kesintisiz izle

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Afili Aşk 23. bölüm tam izle | Afili Aşk son bölüm kesintisiz izle

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın dün akşam ekranlara gelen 23. bölümünün ardından, son bölümü kaçıran diziseverler, Afili Aşk'ı son bölümünü internet üzerinden izlemek için araştırma yapmaya başladı. İşte, Afilli Aşk'ın 23. bölümü...

Ayşe ve Kerem’in yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı 'Afili Aşk' dün akşam 23. bölümüyle yayınlandı. Heyecan dolu son bölümün ardından ise son bölümü çeşitli nedenlerle izleyemeyen diziseverlerin araştırmaları hız kazandı. Afili Aşk'ın son bölümü...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk'ın 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen 23. bölümünde;

Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacaklar. Kerem ve Ayşe, Yelda’ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlarlar. Kerem derbeder halde dolaşırken bu durumdan en çok endişelenen Yelda olur.

Modamu Ayşe’nin magazine verdiği demeçler yüzünden zor duruma düşer. Kerem hem şirketin, hem de Ayşe’nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatır; ama, sosyal medyada da peşlerini bırakmayan troller işleri zorlaştırır. Kerem ve Ayşe hem aşkları için, hem de şirket için omuz omuza mücadele verirler. Ancak hiçbir şey kolay olmayacaktır.

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