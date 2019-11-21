Afili Aşk 23. bölüm tam izle | Afili Aşk son bölüm kesintisiz izle
Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın dün akşam ekranlara gelen 23. bölümünün ardından, son bölümü kaçıran diziseverler, Afili Aşk'ı son bölümünü internet üzerinden izlemek için araştırma yapmaya başladı. İşte, Afilli Aşk'ın 23. bölümü...
Ayşe ve Kerem’in yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı 'Afili Aşk' dün akşam 23. bölümüyle yayınlandı. Heyecan dolu son bölümün ardından ise son bölümü çeşitli nedenlerle izleyemeyen diziseverlerin araştırmaları hız kazandı. Afili Aşk'ın son bölümü...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk'ın 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen 23. bölümünde;
Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacaklar. Kerem ve Ayşe, Yelda’ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlarlar. Kerem derbeder halde dolaşırken bu durumdan en çok endişelenen Yelda olur.
Modamu Ayşe’nin magazine verdiği demeçler yüzünden zor duruma düşer. Kerem hem şirketin, hem de Ayşe’nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatır; ama, sosyal medyada da peşlerini bırakmayan troller işleri zorlaştırır. Kerem ve Ayşe hem aşkları için, hem de şirket için omuz omuza mücadele verirler. Ancak hiçbir şey kolay olmayacaktır.
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